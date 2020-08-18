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Жителям Подмосковья рассказали о лучших экскурсиях по региону
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Августа 2020, 12:07
Как сказано в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области, в Подмосковье проходит туристический проект «Усадебный экспресс», который организует поездки по городам, старинным усадьбам, храмовым комплексам, живописным местам и другим достопримечательностям области, жителям Московской области рассказали о самых интересных из них.
«Кроме традиционных экскурсий, вас ждет интерактивная часть: обеды по старинным рецептам, творческие мастер-классы и другие развлечения», - сказано в сообщении.
К примеру, любителям истории рекомендуют побывать в Можайске и Бородине. Здесь сохранилась оригинальная планировка, размеченная еще в XVIII веке, и множество интересных исторических сооружений.
Экскурсия начинается с осмотра Можайского кремля и расположенных на его территории Никольского собора и Церкви Петра и Павла.
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