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Стало известно, кем хотят работать жители Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2020, 13:32
Как проинформировала РИАМО в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, жители Подмосковья, состоящие на учете в службе занятости, чаще всего ищут работу продавцами и водителями.
Она добавила, что в настоящее время на учете в подмосковных центрах занятости населения в качестве безработных состоят более 144 тысяч человек.
«Наиболее востребованными профессиями среди безработных граждан при поиске работы являются продавец, водитель автомобиля, кладовщик и повар», - сообщила Фаевская.
По ее словам, всего подмосковные работодатели заявили более 49 тысяч вакансий.
«Заявленная работодателями потребность по рабочим специальностям, без учета вакансий, на которые принимают иностранную рабочую силу, составляет 27 160 человек. На должности специалистов различных профилей (так же без учета вакансий, доступных для мигрантов) требуются 12 311 человек», - заключила Фаевская.
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