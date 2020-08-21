21августа 2020
пятница
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Первые заморозки зафиксировали в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Августа 2020, 11:13
Как сказано на сайте «Метеоновости», первые заморозки пришли в Московскую область в ночь на пятницу.
«Под утро 21 августа на востоке Подмосковья — в Черустях — в травостое температура воздуха понизилась до минус 1 градуса», — уточняется в сообщении.
Это был первый зафиксированный случай заморозков перед началом осенне-зимнего сезона 2020/2021 годов.
Кроме того, прошедшая ночь стала самой холодной в текущем августе и второй самой холодной за летний сезон 2020 года в Москве.
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