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Воробьев поручил разъяснить родителям, как будет обеспечена безопасность в школах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Августа 2020, 14:14
Как информируется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разъяснить родителям, как будет организован процесс обучения в школах в новом учебном году с точки зрения безопасности, он подчеркнул, что родители хотят быть уверенными в безопасности своих детей в школах.
«Самое главное событие - новый учебный год. Это требует от властей всех уровней мобилизации: школы должны быть вовремя достроены и оснащены. Принят ряд решений по организации горячего питания – тема чувствительная, хочу акцентировать на этом внимание», — сообщил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.
Он отметил , что, отправляя детей в школу, родители хотят быть уверенными, что за детьми присмотрят, позаботятся о здоровье и безопасности.
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