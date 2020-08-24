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Зарайск предлагает инвесторам недвижимость под туристическую и музейную деятельность
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Августа 2020, 14:15
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Петрущенко, подмосковный Зарайск предлагает потенциальным инвесторам более 20 перспективных объектов недвижимости и земельных участков.
«Среди них (объектов для инвестирования – ред.) три объекта недвижимости под туризм и музейную деятельность. Есть шесть земельных участков общей площадью 36 гектаров под экологически чистые производства и рекреационную деятельность. Есть 12 свободных помещений для продажи и сдачи в аренду», - сообщил Петрущенко.
Сейчас в муниципалитете уже реализуют ряд инвестиционных проектов в сфере туризма, культуры, общественного питания и благоустройства.
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