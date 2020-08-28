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Утверждено обвинительное заключение по делу о драке в Парке Горького в День ВДВ
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Общество — 28 Августа 2020, 15:16
Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы, прокуратура Центрального административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в совершении насилия против представителя власти.
Уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом.
Когда военнослужащий Росгвардии призвал мужчину прекратить нарушать общественный порядок, обвиняемый схватил его за голову и нанес ему один удар кулаком левой руки в голову. Затем гражданин выхватил у росгвардейца резиновую палку и ударил ею представителя власти в голову. Затем мужчина ударил руками в голову потерпевшего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.
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