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25 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
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Общество — 28 Августа 2020, 15:17
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем в пятницу задержали и отменили 25 прилетов и вылетов, по данным из сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержали 5 рейсов и четыре отменили. В Шереметьеве задержаны два рейса, отменен один. В аэропорту Домодедово задержано пять рейсов, еще 8 отменено.
Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, отмен и задержек рейсов в этой воздушной гавани не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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