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Подмосковные ученые понаблюдают за летучими мышами в естественной среде 29 августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Августа 2020, 15:18
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области, международную ночь летучих мышей проведут 29 августа в Подмосковье, в это время ученые и любители природы будут наблюдать за рукокрылыми в их естественной среде обитания, поскольку в конце лета и начале осени летучие мыши особенно активны.
«В Подмосковье обитает несколько видов летучих мышей. Пять из них занесены в Красную книгу региона: ночницы Натеррера, прудовая и усатая, а также вечерницы – малая и гигантская. Последняя является наиболее редким видом, единственный экземпляр был добыт весной 1931 года вблизи города Истры», – сказано в сообщении.
Возможно, вечерницу гигантскую наблюдали на пролете в 1992 году в окрестностях Черноголовки. Столь же редкий вид – ночница усатая, которую впервые обнаружили в Подмосковье в Луховицах в долине реки Осетр в 2014 году.
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