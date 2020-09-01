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Подмосковье стало первым регионом, где собрания собственников полностью перевели в онлайн
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Сентября 2020, 16:07
Как сказано в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, московская область стала первым регионом в России, который полностью перешел на онлайн-формат собраний собственников квартир, основная цель этого перехода — предоставление жителям простого, прозрачного и дистанционного инструмента для участия в жизни своего дома.
Поручение о разработке электронного инструмента проведения собраний собственников квартир в цифровом формате правительству РФ дал президент Владимир Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления, которое прошло в Красногорске в январе этого года.
«Мы живем в XXI веке — и сейчас как никогда важно иметь возможность принимать важные решения дистанционно, буквально — не выходя из дома. Когда наш президент в январе этого года посещал Центр управления регионом Московской области, он дал отдельное поручение разработать цифровой инструмент, который позволит проводить собрания собственников квартир в электронном виде. Сегодня такой сервис мы запускаем», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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