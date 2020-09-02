02сентября 2020
среда
|
Стали известны первые итоги работы исправительного центра для осужденных в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Сентября 2020, 14:37
Как рассказал РИАМО представитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области, осужденным к принудительным работам, отбывающим наказание в первом подмосковном исправительном центре, вручили грамоты за ответственный труд на предприятии в Кашире.
Он напомнил, что в июне в городском поселении Ожерелье открылся участок, функционирующий в режиме исправительного центра, при исправительной колонии №6. Это первое подразделение ФСИН на территории Московского региона, предназначенное для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ.
«Согласно законодательству, проживая в исправительном центре, осужденные привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы. Стоит отметить, что осужденные к принудительным работам областного УФИЦ трудоустроены на предприятиях и в организациях городского округа Кашира», - сообщил собеседник агентства.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
вечером +15 +17 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры