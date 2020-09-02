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Более 200 безработных жителей Подмосковья открыли дело через центры занятости населения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Сентября 2020, 14:38
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области, безработным жителям Подмосковья при содействии службы занятости населения предоставляется единовременная финансовая помощь для организации собственного дела, с начала 2020 года такой мерой поддержки воспользовались 215 человек.
«В Подмосковье реализуется целый комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения. Предоставление единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела является очень востребованной услугой среди граждан», – сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
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