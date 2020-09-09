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Жительница Московской области стала мамой в 14‑й раз
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Сентября 2020, 13:43
Жительница Подмосковья Елена Ильючик в 40 лет родила четырнадцатого ребенка, информирует Федеральное агентство новостей.
Мать-героиня и сама росла в многодетной семье, где было девять своих детей и семь приемных.
«Ильючик познакомилась со своим будущим мужем, когда ей было 22 года, первенца она родила в 23. Сегодня в их семье восемь сыновей и теперь шесть дочерей», - сказано в сообщении.
Жительница Подмосковья пошутила, что они с мужем не знают, как назвать ребенка — все имена уже кончились. По данным СМИ, дочку в итоге назвали Валерией.
Елена Ильючик имеет орден «Материнская слава», также семья получила две квартиры от государства.
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