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Новый путь на Ярославском направлении МЖД добавил 193 тысячи пассажирских мест в сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Сентября 2020, 13:44
Ввод в эксплуатацию четвертого главного пути на участке Мытищи-Пушкино Ярославского направления МЖД позволил снизить пиковую загрузку и предоставить дополнительно 193 тысячи пассажирских мест в сутки, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Совместно с (губернатором Московской области - ред.) Андреем Воробьевым и РЖД продолжаем масштабный проект модернизации существующих направлений МЖД. Ввели в эксплуатацию четвертый главный путь на участке Мытищи-Пушкино», - сообщил Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что это второй этап развития пригородной железнодорожной инфраструктуры на самом загруженном направлении Московской железной дороги. Всего было построено 50 километров современных путей от Москвы до Мытищ и Пушкина.
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