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Меню школьных столовых в Подмосковье опубликуют в интернете
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Общество — 9 Сентября 2020, 13:44
На сайтах всех подмосковных школ появится раздел с информацией об организации питания учащихся, рассказал в среду первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.
С 1 сентября учеников начальных классов в Подмосковье обеспечивают бесплатным горячим питанием.
«Поставлена задача, чтобы на сайте каждой школы появился отдельный раздел, посвященный питанию, где размещается меню, контакты ответственного, полная информация о поставщике питания, чтобы каждый родитель мог проконтролировать», - сообщил Бронштейн в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.
Он отметил, что родители школьников должны быть проинформированы о возможности продегустировать питание в столовых.
По словам Бронштейна, пищеблоки в учебных заведениях работают в полном объеме.
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