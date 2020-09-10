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Избирательные комиссии Подмосковья полностью подготовились к выборам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Сентября 2020, 16:29
Избирательные комиссии Московской области на 100% готовы к выборам, которые состоятся 13 сентября, информируется на сайте вестника Мособлизбиркома.
В четверг прошло заседание региональной Избирательной комиссии, на котором основные вопросы повестки были посвящены подготовке к предстоящим муниципальным выборам. Заседание прошло по видеосвязи, о готовности участков рассказали председатели территориальных избирательных комиссий.
«Актуальные вопросы – обеспечение средствами индивидуальной защиты, взаимодействие с наблюдателями, голосование на придомовых территориях, видеофиксация подсчета голосов, использование сейф-пакетов. <…> Все комиссии находятся в полной готовности к работе», - сказано в сообщении.
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