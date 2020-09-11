11сентября 2020
пятница
|
Станция Москва‑Ярославская стала наиболее популярной у пассажиров ЦППК за лето
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Сентября 2020, 10:46
Станция Москва-Ярославская стала самой популярной этим летом у пассажиров ЦППК, за три месяца со станции отправились 4,8 миллиона человек, сказано в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».
«На втором месте по популярности станция Москва-Курская, которой воспользовались 4,4 миллиона пассажиров. На третьем месте – станция Москва-Казанская, где отправлено 2,5 миллиона», - говорится в сообщении.
Четвертое место у станции Железнодорожная, с которой минувшим летом отправились 2,3 миллиона человек. На пятом месте расположилась станция Мытищи, где было отправлено 2,1 миллиона пассажиров. Всего за лето проехало более 106 миллионов человек.
Между тем, с началом учебного года пассажиропоток увеличился. За первую неделю сентября поезда ЦППК перевезли уже более 9 миллионов пассажиров.
В поездах по-прежнему нужно ездить в средствах индивидуальной защиты. Их можно купить в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
вечером +12 +14 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры