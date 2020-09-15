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Сертификаты на соципотеку вручили 43 педагогам в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Сентября 2020, 14:24
Более 40 подмосковных педагогов получили сертификаты на жилищную субсидию по программе социальной ипотеки, церемония прошла в доме правительства Московской области, информирует во вторник корреспондент РИАМО.
«Каждый из вас продемонстрировал педагогические достижения. В этом зале присутствуют 43 педагога, которые получают сертификат. А всего в этом году по решению губернатора 110 педагогов получат такой сертификат», - сообщил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.
Свидетельства о праве на жилищную субсидию в рамках программы «Социальная ипотека» получили 23 учителя и 20 молодых педагогов из разных муниципалитетов Подмосковья.
Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. В этом году сертификаты по программе уже получили 67 педагогических работников.
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