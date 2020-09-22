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Онлайн‑форум для подмосковных предпринимателей пройдет во вторник
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Сентября 2020, 09:39
Онлайн-форум «День предпринимателя Московской области» пройдет во вторник для действующих и начинающих бизнесменов, сказано в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
Представители подмосковного бизнес-сообщества смогут обменяться опытом и получить новые знания от признанных экспертов.
«Среди спикеров мероприятия Александр Кравцов, основатель компании «Экспедиция», и Владимир Волошин, генеральный директор Newman Business Consulting, сооснователь международного спортивного проекта Ironstar Triathlon. В рамках работы дискуссионной площадки они расскажут о том, как объединить спорт и бизнес», – говорится в сообщении.
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