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Мотоциклистам Московского региона рассказали, когда лучше закончить сезон
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Сентября 2020, 09:25
Мотосезон лучше заканчивать, когда температура воздуха днем будет ниже 5 градусов, при таких погодных условиях падает сцепление с дорогой и продолжать поездки на байках становится опасно, рассказал РИАМО вице-президент Федерации мотоциклетного спорта России Игорь Комиссаров.
«Конечно, каждый мотоциклист будет ориентироваться по погоде. Существует такое негласное правило - если дневная температура падает ниже пяти градусов, то уже существует опасность для мотоциклистов и сезон лучше закончить», - сообщил Комиссаров.
Он уточнил, что при такой температуре недостаточно прогревается и резина, и асфальт, теряется сцепление с дорогой.
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