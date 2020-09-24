24сентября 2020
четверг
|
Вебинар по повышению производительности труда проведут в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Сентября 2020, 09:55
Министерство инвестиций промышленности и науки Московской области приглашает представителей региональных компаний базовых несырьевых отраслей принять участие в вебинаре, который посвящен вопросам повышения производительности труда.
Мероприятие пройдет в формате онлайн в четверг на платформе Федерального центра компетенций (ФЦК). Начало вебинара в 11:00.
Участникам мероприятия покажут возможности и формы участия в нацпроекте по повышению эффективности производства. Специалисты Федерального центра компетенций объяснят принципы и задачи адресной работы экспертов с предприятиями.
Также будут озвучены успешные кейсы уже реализованных проектов и результаты, которые получат предприятия по итогам реализации мероприятий национального проекта.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
утром +13 +15 днем +20 +22
Котировки
Партнеры