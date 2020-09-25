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Жителям Подмосковья рассказали, где покататься на квадроциклах и мотобайках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2020, 09:35
Жителям Подмосковья рассказали о десяти самых популярных местах для катания на авто- и мототреках, сказано в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
«Moscow Raceway — это уникальная гоночная трасса высшей категории, на которой можно проводить соревнования любого уровня: от национальных серий до чемпионатов мира по авто- и мотоспорту и этапов Формулы 1», — отмечается в материале.
Трасса расположена по адресу: Волоколамский городской округ, деревня Шелудьково, 39.
Также получить незабываемые эмоции можно в парк-отеле «Воздвиженское» в Серпухове. Там есть двухместные квадроциклы и проходят занятия с инструктором.
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