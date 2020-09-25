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Подмосковные IT‑проекты стали призерами всероссийского конкурса «ПРОФ‑IT.2020»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2020, 09:36
Проекты цифровизации Подмосковья вошли в число победителей по итогам всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2020», сказано в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.
Проект комитета «Трансформация государственной функции по установлению тарифов в государственный цифровой сервис» стал призером в рамках номинации «Лучший инновационный проект».
«Результатом проекта стало создание комплексного сервиса для организаций по получению тарифов, в который входит предоставляемое бесплатно организациям ПО для расчета тарифов и подготовки тарифной заявки («Умный шаблон») и портальное решение по подаче тарифной заявки, получению тарифного решения и взаимодействию с комитетом онлайн через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг Московской области», — уточняется в сообщении.
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