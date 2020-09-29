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Более 9,1 тыс обращений по чистоте территорий обработали в ЦУР Подмосковья за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Сентября 2020, 09:40
За неделю посредством Центра управления регионом обработали 9115 обращений, касающихся содержания территорий Подмосковья в чистоте и порядке, сказано в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.
Наибольшее количество из них касалось уборки газонов, очистки контейнерных площадок и территорий около них, тротуаров и проездов.
«Все эти обращения были отработаны в срок», — сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
По категории «Провести уборку газонов, зеленых насаждений от мусора» решено за неделю 884 проблемы. Наибольшее количество — в городских округах Люберцы, Балашиха, Сергиево-Посадский. По категории «Очистить контейнерную площадку и прилегающую территорию» ЦУР помог решить 655 проблем. Наибольшее количество — в Раменском городском округе, Люберцах и Красногорске.
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