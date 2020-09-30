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Областной молодежный авиацентр может появиться в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Сентября 2020, 10:19
Московский областной центр молодежной авиации могут открыть в Подмосковье для обучения летной подготовке ребят со всего региона, рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель молодежного аэроклуба «ЮнАвиа» Алексей Петухов.
Проект «ЮнАвиа» запустили в Подмосковье в 2012 году. Это молодежный аэроклуб, где подростки осваивают теорию авиации и получают навыки управления легкими самолетами. С 2017 года проект является частью юнармейского движения. «ЮнАвиа» базируется в Лыткарине.
«Есть мечта, разработки и большая надежда, что в Подмосковье появится центр военно-патриотического и военно-технического воспитания юных авиаторов «Орленок», доступный для детей всего региона», - сообщил Петухов.
Он уточнил, что центр откроется после решения вопроса о финансировании.
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