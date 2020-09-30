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Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Люберцах
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Общество — 30 Сентября 2020, 10:19
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в лесопарке поселка Томилино в подмосковном городском округе Люберцы, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Вечером 29 сентября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Люберцы в МЧС поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда», - сказано в сообщении.
Угрозы для жизнедеятельности людей находка не представляет. Силами местного ОМВД рядом со снарядом выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на среду.
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