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Жителям Подмосковья рассказали, какие грибы можно найти в лесах в октябре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Октября 2020, 09:29
В настоящее время в подмосковных лесах сухо и обильного урожая грибов нет, но любители прогулок смогут найти подберезовики и подосиновики, рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сезон грибов на сегодняшний день довольно сдержанный, можно сказать – скудный. Сейчас сухо, обильного урожая съедобных грибов нет. Можно местами встретить подберезовики и подосиновики. Почти нет осенних опят, их сезон еще впереди», – сообщил собеседник агентства.
Он уточнил , что в настоящие время в лесах области очень много мухоморов, которые специалисты настоятельно рекомендуют не срезать и не топтать.
«Хотим напомнить, что сбивать, срезать и топтать мухоморы не стоит. Это микоризообразователи, которые позволяют лесу лучше расти, а также они полезны в некоторых случаях и для животных», – подчеркнул представитель пресс-службы регионального комлесхоза.
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