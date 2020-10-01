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Жители Московского региона в октябре увидят уникальное противостояние Марса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Октября 2020, 09:30
Жители Москвы и Подмосковья 14 октября смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - противостояние Марса, рассказала РИАМО научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
«Четырнадцатого октября произойдет противостояние Марса. В этот день планета будет очень яркой и видна высоко над горизонтом вечером и ночью», - сообщила Рублева.
Она уточнила, что Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, но все же лучше воспользоваться биноклем или телескопом.
Следующее противостояние Марса случится только в 2035 году
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