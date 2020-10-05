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Подмосковные библиотеки поменяют формат и график работы с понедельника
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Октября 2020, 10:17
C понедельника по запросу жителей в подмосковных библиотеках меняется график работы из-за старта проекта «Библиотека – современное общественное пространство», сказано в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Цель проекта – наполнить библиотеки мероприятиями современного формата и повысить их привлекательность для молодежи.
«Внимание к событийному наполнению библиотечной жизни и удобству посетителей не случайны. И то и другое способствует вовлечению жителей в чтение. Когда ты проводишь время среди книг, рано или поздно начинаешь ими интересоваться», - сообщила руководитель проекта «Библиотека – современное общественное пространство», директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко.
По ее мнению, люди больше читают там, где чувствуют себя комфортно и там, где им интересно проводить время.
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