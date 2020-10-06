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86 объектов выставили на аукционы в Подмосковье за неделю
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Октября 2020, 10:53
С 28 сентября по 2 октября в Московской области на торги выставили 86 объектов, было объявлено о проведении 35 электронных аукционов и 51 молоточных аукционов, проинформировал РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 1410,10 квадратных метра в Орехово-Зуевском городском округе, взять в аренду помещение под свободную деятельность в Чехове или же приобрести земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров в Озерах», — сообщил собеседник агентства.
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