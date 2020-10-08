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Более 68,5 тыс многодетных семей получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Октября 2020, 11:46
В Московской области 68 661 многодетная семья получает каждый месяц денежную компенсацию в размере 50% по оплате коммунальных услуг, сказано в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.
Компенсацию предоставляют в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
«Многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50 % от суммы мы возвращаем обратно семье» - сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Подать заявление на предоставления услуги можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
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