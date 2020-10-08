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Температура воздуха на 4 градуса выше нормы ожидается в Московском регионе в выходные
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Октября 2020, 11:47
Теплая и облачная погода ожидается в выходные в Московском регионе, воздух будет прогреваться днем до 16-17 градусов, что на 4 градуса выше нормы, проинформировал РИАМО специалист центра «Фобос».
«В первый выходной день столичный регион будет ощущать влияние уходящего атмосферного фронта. Будет облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ночью в Москве будет плюс 7-9 градусов, по области - 5-10 градусов тепла. Днем будет 14-16 в столице, 13-17 — в Подмосковье», - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что в воскресенье облаков станет меньше, дождей не ожидается. Ночь будет более холодной - 5-7 в столице, 3-8 по области, местами — до плюс одного градуса. Днем будет 15-17 градусов в Москве, 13-18 градусов — в Подмосковье.
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