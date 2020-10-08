08октября 2020
четверг
|
Школьники Подмосковья смогут подать заявки на ЕГЭ и ОГЭ онлайн
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Октября 2020, 11:49
Подмосковные школьники смогут записаться на ЕГЭ и ОГЭ в электронной форме, это можно сделать через портал Госуслуг, проинформировала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Девятиклассники смогут подать заявление на участие в ОГЭ, а ученики 11 классов - для итогового сочинения-допуска к ЕГЭ и на сам экзамен.
«Если раньше ученики подавали письменное заявление в своей школе, то теперь это можно будет сделать через портал Госуслуг», - сообщила Каклюгина в своем Instagram.
Она добавила, что сервис упростит процедуру и исключит ошибки. Данные будут автоматически выгружаться в систему проведения итоговой аттестации.
Новый сервис заработает в январе 2021 года. Сейчас специалисты продолжает его разрабатывать и тестировать.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
вечером +12 +14 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры