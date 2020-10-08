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Более 100 стоек SOS и 40 динамических табло появилось на станциях МЦД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Октября 2020, 11:49
На станциях Московских центральных диаметров дополнительно установили свыше 100 стоек SOS и 40 динамических табло, сказано в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«МЦД становятся еще комфортнее. <...> Табло показывают время отправления поезда, его маршрут, направление и сообщают о задержках», - сказано в сообщении.
На стойках SOS пассажиры могут подзарядить гаджеты и узнать расписание ближайших поездов.
Скоро на некоторых станциях установят погодные модули. Их выкрасят в цвета диаметров. Они позволят укрыться от сильного ветра, осадков и также зарядить свой гаджет.
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