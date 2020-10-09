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261 семья получила жилье по реновации в ТиНАО в 2020 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2020, 08:44
В этом году документы на новое жилье по программе реновации в ТиНАО оформила 261 семья, пять старых домов расселены полностью, информируется на официальном сайте мэра Москвы.
«К началу октября в ТиНАО новые квартиры по программе реновации получили жители 15 домов в поселках Шишкин Лес и Армейский, а также в городском округе Щербинка», - проинформировала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, расселение этих домов почти завершено. В настоящее время документы на новое жилье оформили 706 человек или 261 семья. Кроме того, еще 70 человек сейчас занимаются оформлением документов.
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