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Правительство Подмосковья и АСВ объединят усилия для вовлечения недвижимости в оборот
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2020, 08:47
Правительство Подмосковья и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет эффективному развитию имущественного комплекса Подмосковья, а также предпринимательству региона, сказано в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
«Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин и замгендиректора АСВ Мария Филатова подписали соглашение в Доме правительства Подмосковья», — уточняется в сообщении.
Взаимодействие правительства области и АСВ началось в 2015 году. За это время переданы и вовлечены в хозяйственный оборот порядка 5,4 тысячи гектаров земли, в том числе более 260 гектаров предоставлены в муниципальную собственность для обеспечения многодетных семей региона земельными участками.
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