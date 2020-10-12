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Деревянные многоэтажные дома предложили построить в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Октября 2020, 09:17
Московская область обладает хорошей природой, на такой территории многоэтажные жилые дома лучше строить из дерева, это придаст региону уникальности, а еще такие постройки являются экологически безопасными для окружающей среды, проинформировал РИАМО партнер архитектурного бюро Citizenstudio Михаил Бейлин.
«Главный бич строительства в России - это то, что города застраиваются совершенно урбанистическим жильем. Подмосковье должно быть именно Подмосковьем. Это не должно быть просто придатком Москвы. Там должны жить те, кто хочет жить на природе. Подмосковье застраивается совершенно урбанистическим жильем. Поэтому там деревянная архитектура была бы очень подходящей», - сообщил Бейлин.
Он уточнил, что у такого жилья довольно много плюсов - от экологичности застройки до сравнительной простоты утилизации. Кроме того, в мире уже есть удачные примеры таких построек.
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