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Подтопленный теплоход в Луховицах могут отправить на ремонт в порт Коломны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Октября 2020, 09:22
В Луховицах теплоход «Бородино» получил пробоину, по данным на 18:30, специалисты МЧС продолжают откачивать воду с судна, работы будут продолжаться в круглосуточном режиме, информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
От МЧС к устранению последствий аварии привлекаются 12 единиц техники и 24 человека.
«После установки места повреждения, будет произведен его ремонт по временной схеме путем установки цементной заделки», — сказано в материале.
После этого специалисты получат разрешения от Московского филиала «Российского Речного Регистра» и службы портового контроля ФГБУ «Канал имени Москвы» для отправки судна для проведения ремонта в порт города Коломны. Ориентировочно это произойдет 12 октября.
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