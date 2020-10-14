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Для подмосковных школьников организовали курс по предпринимательству
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Октября 2020, 09:40
Подмосковные школьники научатся предпринимательству, для этого запускают проект «Обучающий курс», сказано в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Курс пройдет в онлайн. К участию приглашают ребят 14-17 лет. Их научат основам стартап-проектов, тестированию идей, расскажут о бизнес-моделях и прочем.
«Благодаря этой программе у подмосковных подростков есть уникальная возможность обучиться основам предпринимательства. В 14 лет сделать первые шаги в бизнесе, запустить собственный проект – это действительно здорово!» - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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