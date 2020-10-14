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Жителям Подмосковья напомнили о правилах посещения парков и общественных территорий
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Октября 2020, 09:41
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией жителям Подмосковья порекомендовали соблюдать требования Роспотребнадзора при нахождении в общественных местах, а также порекомендовали носить маски и соблюдать социальную дистанцию на общественных пространствах и в парках, сказано в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«При посещении парков и общественных пространств просим всех соблюдать меры предосторожности – носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Для того чтобы избежать жестких ограничений, нужна дисциплина и ответственность каждого жителя. Это позволит сохранить жизни и здоровье людей, а также не закрывать экономику и бизнес.
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