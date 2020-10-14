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Более 20 обращений по самовольному строительству направили жители Подмосковья с 1 октября
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Октября 2020, 09:43
Жители Московской области с начала октября 25 раз обратились в Главгосстройнадзор региона через портал «Добродел» по вопросам объектов самовольного строительства, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
«По трем объектам в Мытищах, Чехове и Химках был подтвержден факт самовольности, по ним в администрации муниципалитетов направлены уведомления для проведения дальнейших мероприятий», — уточняется в сообщении.
По 17 объектам ведутся проверки. Если объекты признают самовольными, по ним также будут направлены соответствующие документы в органы местного самоуправления.
«Мы проводим большую работу по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства, и хорошо, что в эту работу вовлечены наши жители», — отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.
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