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Жителям Подмосковья рассказали, как распознать звонок от мошенника
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Октября 2020, 09:43
Эксперты разработали памятку о том, как определить, что телефонный звонок совершил мошенник, сказано в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
Памятку разработали Банк России совместно с правоохранительными органами.
«Настоящий сотрудник банка никогда не будет спрашивать у гражданина код из СМС, PIN-код, номер банковской карты или CVC-код c оборотной стороны карты», — уточняется в сообщении.
Если собеседник пытается вызвать чувство страха, предлагает получить легкие деньги и не дает времени подумать и посоветоваться с близкими, то это мошенник.
При поступлении такого звонка нужно прекратить разговор и положить трубку. При желании можно обратиться в банк и узнать о сохранности счетов. Не нужно делать обратных звонков по входящему номеру, телефон банка лучше набрать вручную.
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