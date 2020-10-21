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В Сергиево‑Посадском округе отремонтировали балкон, с которого упал ребенок
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2020, 10:47
В поселке Лесхоз Сергиево-Посадского округа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева отремонтировали балкон, с которого упал ребенок, информируется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Инцидент произошел 8 октября. Родители 1,5-годовалого мальчика хотели сделать застекленную лоджию на 3 этаже и снесли перила на балконе. Когда ребенок остался без присмотра, он сорвался вниз и получил тяжелые травмы. Его госпитализировали. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает. Власти Подмосковья узнали о происшествии через систему «Инцидент», которая позволила обнаружить в одном из Telegram-каналов эту новость.
«Если в доме есть что-то тревожное, угрожающее жизни, безопасности, управляющая компания обязана зажигать «красную лампочку». Понятно, что есть ответственность родителей, понятно, что это частная квартира, частное владение, но мы и здесь сможем оказать своевременную помощь, участие и не допустить вот таких случаев», - сообщил Андрей Воробьев главе городского округа и руководителю ГЖИ во время обсуждения этого вопроса.
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