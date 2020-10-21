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Ирина Фаевская ответит на вопросы жителей Подмосковья в прямом эфире в среду
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2020, 10:50
Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская ответит на вопросы жителей в прямом эфире, сказано в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
Встреча состоится в среду в 13:00. Ссылка на трансляцию — https://youtu.be/dnsF-G8wypg. Также трансляцию организуют в профиле министра в Instagram.
«Жители региона могут подключиться к трансляции и задать свои вопросы в прямом эфире», - сказано в сообщении.
Речь пойдет о порядке выплаты пособий по безработице и содействии в поиске работы, назначении и получении пособия на детей от 3 до 7 лет, предоставлении ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.
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