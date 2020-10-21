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Музеи Подмосковья закрыты для посетителей со среды
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2020, 10:50
В Московской области со среды до 7 ноября закрыты для посещения здания музеев, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Граждане не смогут посещать организации, осуществляются деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. При этом можно будет посещать их для прогулок по территории усадеб и музеев.
Запрет на посещение музеев в регионе будет действовать до 7 ноября.
На фоне роста случаев заболевания коронавирусом в регионе введены меры по борьбе с инфекцией. Например, в общественном транспорте действует масочный режим, рекомендуется также надевать перчатки. Носить маску необходимо также в общественных местах. А еще гражданам старше 65 лет рекомендовали оставаться дома.
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