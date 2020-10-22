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Больше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2020, 09:43
Утром в четверг в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево отменили и задержали больше 30 рейсов, по информации из сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержали два рейса и шесть - отменили. В Шереметьеве отменили 11 рейсов. В аэропорту Домодедово задержано 2 рейса, еще 17 - отменено.
Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, все рейсы следуют по расписанию.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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