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Свыше 200 млн рублей штрафов начислили в Московской области за борщевик
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Октября 2020, 10:20
Обладателей более 1,9 тысячи земельных участков в Подмосковье оштрафовали на 200,3 миллиона рублей за непроведение мер по борьбе с борщевиком, сказано в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
В настоящий момент осмотры земель завершились, а административные комиссии городских округов Подмосковья продолжают начислять штрафы по итогам выявленных нарушений.
«Проблема борщевика актуальна не только для Московской области, но для многих регионов нашей страны. Ее решит только целевое землепользование и добропорядочные владельцы. Если человек будет косить, пахать и сеять свои земли, то борщевика не будет», - сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
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