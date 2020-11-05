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Столичная транспортная карта «Тройка» начала работать в Тульской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2020, 12:36
В общественном транспорте Тульской области начала работать московская карта «Тройка», это сделано для удобства пассажиров, рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
«Нам крайне важно было создать дополнительные условия, удобства для того, чтобы больше жителей и Тулы, и Москвы пользовались городским транспортом. <...> Теперь карта «Тройка» принимается и в Туле», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что «Тройка» начала работать в Тульской области со 2 ноября. После Подмосковья Тульская область является вторым регионом по количеству пассажиров, которые ездят в столицу и обратно.
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