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В Истре спасли девушку, которой проткнул легкое 11‑сантиметровый осколок стекла
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Общество — 10 Ноября 2020, 15:22
В Истринскую больницу поступила 29-летняя девушка, она случайно разбила локтем стекло, и один из осколков вонзился ей в область ключицы, проткнув легкое, сказано в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Ей сделали компьютерную томографию и направили на срочную операцию, которая длилась 1 час и 40 минут.
«Пациентка родилась в рубашке, поскольку осколок вошел рядом с крупными сосудами и артерией. К счастью, они не были задеты, но осколок повредил левое легкое, и у пострадавшей открылось сильное кровотечение», - сообщил заведующий отделением хирургии Борис Поелуев.
Он добавил, что сразу инородное тело убирать нельзя. Необходимо было убедиться в том, что стекло не тампонирует какой-то из крупных сосудов.
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