13ноября 2020
пятница
|
СК призывает свидетелей поделиться видеозаписями крушения самолета в Люберцах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Ноября 2020, 16:29
Свидетели смогут отправить видеозаписи крушения легкомоторного самолета в подмосковных Люберцах в аккаунты Следственного управления, информируется на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ продолжается расследование уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолета, в результате которого погибли телеведущий Александр Колтовой и его пассажир.
«Следователи обращаются к очевидцам авиапроисшествия с просьбой предоставить видеозаписи полета и крушения воздушного судна PIPER SPORT для их приобщения к материалам уголовного дела», - сказано в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
ночью +1 +3 утром +1 +3
Котировки
Партнеры