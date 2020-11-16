16ноября 2020
понедельник
|
Подмосковье стало первым в ЦФО по темпам расселения аварийного жилья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 16 Ноября 2020, 15:46
Московская область стала лидером среди регионов Центрального федерального округа РФ по темпам расселения аварийного жилья в 2020 году, рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
«По темпам расселения (аварийного жилья - ред.) в 2020 году Московская область является лидером среди субъектов ЦФО и занимает десятое место среди субъектов РФ», - сообщил Локтев на совещании.
Лидерами по России стали Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -4 -6 ночью -5 -7
Котировки
Партнеры